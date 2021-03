Clavier et Ouffet auront bientôt un hall omnisports commun

Le dossier du hall sportif polyvalent transcommunal Clavier/Ouffet a été présenté ce mardi. Il répondra au défi de garder ces communes rurales "vivantes et dynamiques" et "de répondre aux besoins et attentes des habitants, nouveaux comme plus anciens", précisent les autorités communales. "La construction de ce hall transcommunal générera des économies d’échelle, en offrant des services à plus de 7500 habitants au sein de ces deux communes."

Le projet prendra vie à Clavier-Station, un lieu stratégique pour les deux communes au vu de leur proximité. En effet, l’endroit se situe à côté d’une école communale et du RAVeL, tandis que la frontière avec la commune d’Ouffet se trouve à 5 minutes en voiture.