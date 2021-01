Clavier : abandon du projet de transformation de l'église de Pailhe en lieu culturel, la commune va relancer la procédure de vente

Pour l’église de Pailhe, c’est le retour à la case " à vendre ". Sa mise en vente sera mardi à l’ordre du jour du Conseil communal de Clavier.

L’église est en piteux état et la commune n’a pas les moyens de la restaurer. En 2011, elle avait annoncé son intention de la vendre. Des habitants de Pailhe s’étaient alors manifestés. Ils souhaitaient former une association et disposer de l’église, via un bail emphytéotique, pour la rénover et en faire un lieu culturel. Deux spectacles en plein air ont été organisés en 2018 et 2019 pour récolter des fonds. Mais ce projet est finalement tombé à l’eau, comme l’explique Philippe Dubois, le bourgmestre de Clavier : "Ce projet n’a malheureusement pas abouti et, depuis quelques mois, on sait maintenant qu’il n’aboutira vraiment pas. Donc le Collège a décidé de proposer au Conseil communal de remettre l’église de Pailhe en vente puisque l’état de délabrement des bâtiments ne permet pas une restauration qui soit financièrement supportable et donc on va relancer la procédure de vente. Evidemment la commune est déçue, les habitants de Pailhe sont très déçus aussi, je crois toute une communauté et je crois aussi qu’il faut y associer les autorités cléricales."

Vu son état, l’église de Pailhe pourra-t-elle encore intéresser un acheteur ? "Vous dire s’il y aura un amateur ou pas, je ne saurais pas vous le dire aujourd’hui.", répond le bourgmestre, "Il faudra pouvoir trouver certaines fonctionnalités, d’autres vocations, qui feront qu’on devrait normalement arriver à quand même vendre le bâtiment. C’est absolument indispensable, on va directement alors vers sa démolition ou en tout cas son délabrement très accentué."