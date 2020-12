Clash à Verviers entre le Cartel et Ecolo

A gauche : les écolos verviétois voudraient bien entrer dans une majorité, mais ne veulent pas de Muriel Targnion. A droite : le Cartel voudrait bien rester dans la majorité, mais en y gardant Muriel Targnion. Ca permettrait à un libéral - Maxime Degey - de devenir bourgmestre. Voilà deux mois qu'ils discutent pour mettre en place un nouveau collège. Le PS les regarde s'entre-déchirer et espère rafler le mayorat.

Des exclusives

Ce vendredi soir, le Cartel a publié un communiqué de presse. Il y accuse Ecolo de s'auto-exclure de la solution et d'avoir posé des exclusives sur des personnes. " En deux mois de discussions, il n’a jamais été possible d’évoquer le moindre élément de fond. ECOLO a en effet jusqu’ici mis sur la table exclusivement des questions de personnes et de compétences. Leurs " priorités " (annoncées en réflexion, puis au nombre de 100, puis de 30) ne nous ont pas encore été présentées, malgré nos demandes, ECOLO exigeant un pré-accord signé avant de les dévoiler.

Tant qu’à présent, toutes les exclusives posées sont imputables aux négociateurs d’ECOLO. Jamais au Cartel. En outre, contrairement à ce qu’ils présentent comme n’étant pas acceptable, toutes leurs exclusives ont été liées à des personnes."

L'écologiste Hajib Elhajjaji répond qu'il ne veut effectivement pas entrer dans un collège où siégerait Muriel Targnion ou dans une majorité qu'elle soutiendrait : "Muriel Targnion est le problème. Elle ne peut pas faire partie de la solution". Ecolo ne veut pas non plus de son groupe politique "les Indignés verviétois" et il se pose des questions sur la fiabilité de l'indépendant Bernard Piron et du libéral Freddy Breuwer.

Un coup de fil pour retirer la prise

Si le Cartel réagit ce vendredi dans un communiqué, c'est qu'Hajib Elhajjaji a appelé les membres du Cartel jeudi soir et vendredi matin. Ecolo "retire la prise à une majorité dans laquelle les Indignés (groupe Targnion) seraient partie prenante. [...]". Après deux mois de discussions, une majorité MR - Nouveau Verviers - CDH - Piron - Ecolo, il n'en est donc plus question.

Cela revient-il à pousser une solution avec le PS ? Oui. Les écolos ont discuté, en parallèle, avec les socialistes. "Nous estimons chez Ecolo que les élus PS sont un partenaire plus stable pour former une majorité que les Indignés (groupe Targnion)." Ecolo ne ferme pas la porte pour autant au Cartel : "Je pense qu'une majorité stable devra se faire avec des représentants du Cartel et des représentants du PS" nuance Hajib Elhajjaji. Officiellement donc, malgré le clash, la possibilité de se parler est encore là. En face, le Cartel se d'ailleurs dit "à disposition des autres formations politiques – et même d’ECOLO – pour construire la majorité stable que tout le monde appelle de ses voeux".

Je te tiens, tu me tiens...

On se déchire, mais on se ménage. Dans le jeu politique verviétois, personne ne peut arriver à la victoire seul. Tout le monde se tient par la barbichette. Pour envoyer le PS dans l'opposition et installer un libéral au mayorat, le Cartel a besoin d'Ecolo. Pour rester au pouvoir et placer un socialiste au mayorat, le PS a besoin d'Ecolo, mais ce n'est pas suffisant : il faut en plus un accord avec le Cartel ou avec un de ses partis membres qu'il arriverait à détacher. Justement, dans son communiqué, le Cartel vient de réaffirmer son unité.