Clap 13ème pour le Festival international du Film policier du Liège du 2 au 5 mai

La 13ème édition du festival international du film policier de Liège se déroulera du 2 au 5 mai au cinéma Palace, au centre de Liège. A son programme, plusieurs compétitions, dont une toute nouvelle, de multiples activités et la présence de vedettes du petit et du grand écran.

Parmi les vedettes présentes : Nathalie Baye, Antonio Fargas (Huggy-les-bons-tuyaux), Odile Villemin, Louise Monot, Stéphane Metzger, Christine Citti et Jean-Pierre Castaldi - © Montage RTBF - Olivier Thunus

Un festival de cinéma va souvent de pair avec la présence de vedettes. Et cette année, il y en aura pléthore : " Avec un jury officiel présidé par Nathalie Baye, et à ses côtés des gens comme Louise Monot, Odile Villemin, et du côté séries policières, ont rejoint ce nouveau jury des gens comme Sara Mortensen, Alexandre Thibault (Une famille formidable) ou encore Jean-Pierre Castaldi ", précise Cédric Monnoye, directeur général du festival. Autre invité du festival : Antonio Fargas, alias Huggy-les-bons-tuyaux dans la série "Starsky et Hutch".

Un festival qui cette année rendra aussi hommage à Jean-Paul Belmondo avec la diffusion de trois films : le Doulos, A bout de souffle et 100.000 dollars au soleil.

Le programme complet du festival est disponible sur le site 070.be