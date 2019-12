Circulation des trains fortement perturbée à partir de 22 heures et jusqu’à jeudi soir !

Il s’agit d’un mouvement de grève de la CGSP et du SLFP. Les cheminots dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Ils réclament des contrats de statutaires pour les nouveaux engagés et une augmentation linéaire des salaires à l’ancienneté et pas au mérite. Ils dénoncent aussi la pression exercée sur les travailleurs. Pour eux, c’est le service offert aux voyageurs qui en pâtit, avec à la clé des retards.

Faut-il s’attendre à de grosses perturbations ?

Les syndicats s’attendent en effet à ce que le mouvement soit bien suivi. "Au niveau liégeois, on a plus ou moins dans les 80% des travailleurs, tous métiers confondus, en grève. Les lignes rurales seront plus impactées. Par exemple, du côté d’Hamoir et Gouvy, on ne peut pas garantir un transport alternatif", explique Thierry Moers de la CGSP cheminots. La ligne Welkenraedt Bruxelles devrait être moins touchée et un service minimal sera garanti.

La SNCB recommande de consulter son site internet ou son application pour consulter les horaires actualisés.