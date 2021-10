Circulation à Liège : le tunnel de Cointe rouvre à 100 % en direction de Bruxelles

Depuis cette nuit, les deux voies de circulation du tunnel de Cointe en direction de Bruxelles sont accessibles.

Le tunnel de Cointe, situé juste après le pont du Pays de Liège, a récupéré sa seconde voie en direction de Bruxelles. La libération de cette bande devrait permettre d’absorber le trafic de la liaison E25-E40/A602 et ainsi résoudre les problèmes d’insertion rencontrés à l’accès Val-Benoit, assure la Sofico.

"Cette réouverture complète a été possible grâce à la restauration d’une partie de la commande de la signalisation dynamique dans le tunnel. Les tests effectués cette nuit se sont avérés concluants et ont permis de restaurer 100% de la capacité des voies du tunnel vers Bruxelles", explique le gestionnaire des autoroutes et des principales nationales de Wallonie.

Conditions de circulation

La limitation de vitesse à 50 km/h reste d’application. Seuls les véhicules légers et les poids lourds en desserte locale peuvent circuler sur la liaison E25-E40/A602. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes restent interdits d’accès sur les axes suivants :

sur l’A602 vers Liège depuis l’échangeur de Loncin ;

sur l’E25/A26 vers Liège depuis l’échangeur n°40 Embourg ;

sur l’E25/A25 vers Liège depuis l’échangeur de Cheratte.

L’itinéraire de déviation via l’E411/A4 et l’E42/A15 devra continuer à être emprunté. La Sofico ajoute qu’il sera également toujours demandé aux véhicules légers qui transitent uniquement par l’agglomération liégeoise de suivre cet itinéraire.