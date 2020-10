Circuit de Spa-Francorchamps : 80 millions d'investissements et le retour de la moto

Eurosport Event et le circuit ont signé un contrat de 10 ans pour l’accueil du championnat du monde d’endurance, le WC 24H Spa Moto. Un championnat dans lequel on retrouve des compétitions aussi prestigieuses que le Bol d’Or sur le circuit du Castelet ou encore les 24H du Mans.

Sécurité des pilotes

Pour accueillir à nouveau la moto, le circuit doit être homologué par la FIM (la fédération moto). Cela nécessite des investissements propres à la sécurité des pilotes moto : "globalement c’est essentiellement un agrandissement des zones de dégagements avec également des rails moins saillants, moins dangereux en cas de glissades des pilotes", explique Nathalie Maillet, la directrice du circuit. Certains virages verront le retour des bacs de graviers. A Blanchimont, par exemple, on va carrément doubler l’espace de dégagement.

Si le Raidillon "est le virage le plus risqué mais aussi le plus spectaculaire au monde", ajoute Nathalie Maillet, " on ne va pas y toucher par contre, on va le sécuriser en creusant la roche pour ouvrir". Ces aménagements devraient permettre au circuit d’obtenir l’homologation C tout en répondant aussi aux nouvelles normes pour la FIA (la fédération automobile et le grand prix).