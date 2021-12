Cinquante détenus à côté d’une école à Verviers : une bonne idée ?

L’école de la Providence à Verviers ne veut pas d’une maison de détention comme voisine. Les fenêtres et deux portes de l’ancienne maison de repos où doivent s’installer une cinquantaine de détenus donnent directement sur la cour de l’école. Ces détenus ne posent pas les mêmes problèmes de sécurité que ceux de Lantin assure le SPF justice. Ils sont condamnés à de courtes de peines (moins de trois ans) et en processus de réinsertion. Aucun n’est condamné pour terrorisme ou délit sexuel.

Fenêtres et portes sur la cour de récré

Ça ne rassure ni le comité organisateur de l’école, ni la directrice qui s’opposent au projet : "on ne peut pas imaginer mettre des détenus avec des petits bouts" s’offusque Véronique Goddé. "Les fenêtres du bâtiment donnent carrément dans nos classes. Nous, on ne va quand même pas se renfermer et je suppose qu’eux, on ne va pas les murer non plus."

Que cinquante détenus viennent habiter là, dans d’anciens bâtiments de l’école, pour elle, il n’en est pas question : "on ne veut pas de ça pour notre école. Et on ne va pas se laisser faire. Je trouve que ce n’est pas l’endroit, alors qu’on est déjà un quartier stigmatisé." La directrice craint de voir son école se vider de ses élèves : "des parents sont venus me voir. Ils sont effrayés. Il y a déjà une pétition qui circule."

Ces détenus-là ne posent pas les mêmes problèmes que ceux de Lantin assure l’administration pénitentiaire. Mais comment sécuriser ce vieux bâtiment ? Ses grilles sont d'ailleurs déjà couvertes d’affichettes : "Hodimont, stop, pas de prison, pas à côté d’une école." Le cabinet de la justice assure avoir contacté ce mercredi la direction de l’école. Une réunion doit se tenir ce jeudi matin en vidéoconférence pour expliquer le projet et tenter de rassurer.