Cinq millions d'euros pour soutenir des projets d'aménagements communaux

Cinq millions d'euros, c'est la somme totale que le gouvernement wallon va débloquer pour des projets d'aménagements communaux. Les projets concernent surtout les centres de villages. Il s'agit de les rendre plus agréables, plus facilement accessibles et plus propres.

34 projets sélectionnés

En province de Liège, huit communes vont chacune recevoir 150.000 euros. La ministre des pouvoirs locaux, Valérie de Bue: "On a reçu 149 dossiers et on a sélectionné 34 projets. La majeure partie, ce sont des aménagements de places, de placettes, des liaisons, des zones piétonnes ou des espaces partagés".

"La maison des jeunes de Plainevaux, en plein coeur du village, est concernée" explique Virginie Defrang-Firket, bourgmestre de Neupré. "Nous allons aménager les abords de ce bâtiment. Ce bâtiment est magnifique, mais il manque un espace vert, une place accessible aux personnes à mobilité réduite, des sentiers. Il y aura une dalle qui permettra un accès facile aux personnes à mobilité réduite mais tous les abords de l'autre côté du ruisseau seront aménagés de manière beaucoup plus conviviale avec un sentier, des plantations, moins de plantes invasives, une plaine de jeux, des bancs, un terrain de pétanque. Le site sera donc beaucoup plus joli et attirant pour les sportifs, les promeneurs, les enfants, les scouts. Tout le monde en profitera d'autant plus".

"Les communes recevront leur argent dans le courant de l'année 2019, au fur et à mesure évidemment de l'avancement du projet," précise la ministre Valérie de Bue.

Les communes concernées

Les communes liégeoises concernées sont Aywaille, Chaudfontaine, Esneux, Liège, Neupré, Saint-Georges, Spa et Stavelot.

Dans le brabant wallon, les localités sélectionnées sont Beauvechain, Chastre, Grez-Doiceau et Tubize.

Pour la province de Namur, Ciney, Fernelmont, Fosses-la-Ville ainsi que Sambreville bénéficieront aussi des subsides.

Enfin, dans le Hainaut, La Louvière, Courcelles, Fleurus, Gerpinnes et Soignies font également partie des 34 communes choisies par le gouvernement wallon.