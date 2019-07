Cinq éleveurs liégeois en lice pour le concours de la plus belle prairie wallonne

"Qu'elle est belle ma prairie!" C'est l'intitulé d'un concours lancé à l'échelon wallon, notamment par l'association de protection de la Nature Natagora. Il a pour but de récompenser les éleveurs qui placent le respect de la nature au centre de leur travail.

Cinq des éleveurs en lice sont installés en province de Liège. Parmi ces éleveurs, il y a la famille Onghena, à Stoumont. Trois fils et leur papa qui ont une cinquantaine d'hectares et élèvent 140 bêtes dans le respect des normes bio et le respect de l'environnement.

"Nous faisons l'élevage de vaches Salers" explique le papa. "Nous les croisons avec un taureau charolais pour avoir des veaux qui sont destinés à l'engraissement pour le bio. Nous élevons également des moutons, des roux d'Ardenne. Ce sont des moutons destinés à pâturer des prés qui sont répertoriés dans des terrains et qui sont destinés à produire de la viande. Pour nous, ce concours, c'est une récompense, parce que ce sont des prés que l'on fauche, que l'on fait pâturer, et ça nous apporte une satisfaction parce que c'est beau à voir, c'est magnifique".

Quatre autres éleveurs liégeois tout aussi amoureux de leur exploitation sont en lice, dont une éleveuse. Ils sont installés à Malmedy, Lierneux, Bullange, et Waimes. Les lauréats seront récompensés fin juillet lors de la foire de Libramont.