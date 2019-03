Cinq accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch ont comparu mercredi

Les cinq accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch, un jeune hutois âgé de 18 ans, ont comparu une première fois mercredi devant la cour d'assises de Liège lors de la séance préliminaire à leur procès. La constitution du jury aura lieu le 30 avril et les débats au fond débuteront le 6 mai.

Le jeune hutois Valentin Vermeesch (18 ans) avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Wanze. Après avoir été torturé, il avait été précipité dans la Meuse par ses agresseurs et était décédé par noyade.Six personnes avaient été identifiées par l'enquête pour avoir participé à des scènes d'humiliation, de tortures et de viol avant la scène fatale pour la victime. La chambre du conseil de Huy avait renvoyé devant la cour d'assises Alexandre Hart (22 ans), Belinda Donnay (22 ans), Dorian Daniels (22 ans), Loïck Masson (23 ans) et K., garçon âgé de 16 ans à l'époque des faits pour lequel un dessaisissement de la justice des mineurs avait été prononcé. La sixième inculpée, Lisa-Marie (22 ans), suspectée de faits de non-assistance à personne en danger, avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel.Les cinq accusés devront répondre de faits d'assassinat, de torture, de traitements dégradants, de viol, d'attentat à la pudeur et de séquestration. Le dossier répressif représente 8.000 pages et l'avocat général Pascale Schils soutiendra l'accusation.La première étape de la procédure devant la cour d'assises de Liège s'est déroulée ce mercredi, avec la comparution des cinq accusés détenus lors de l'audience préliminaire du procès. Il s'agissait d'une première audience lors de laquelle les avocats des différentes parties ont sollicité des auditions de témoins.Selon les prévisions, le procès présidé par Catherine Urbain devrait durer au moins cinq semaines. La délibération prévue en juin pourrait se dérouler à huis clos dans un hôtel liégeois.Le procès reprendra le mardi 30 avril à 14h00 par la constitution du jury. Il pourrait être composé de 12 jurés effectifs et de 12 jurés suppléants. Les débats au fond débuteront ensuite le lundi 6 mai à 9h00.