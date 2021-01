Cinépilou : le rendez-vous cinéma et familial dans son salon

Si les salles obscures sont fermées, l'expérience du cinéma est toujours possible. Tous les vendredi, les Grignoux proposent des séances Cinépilou, des soirées cinéma en famille pour 5€. Des projections de films comme si on regardait la télévision ? Non, puisque le principe est de garder l'idée de la séance à une heure fixe, le tout à la maison. Le jour J, il suffit de se connecter sur le lien internet envoyé par mail et de lancer le film entre 18h et 21h.

Olivia Bracci et Geoffrey Demblon ont deux enfants : Pauline, 9 ans, et Adrien, 5 ans. Le film qui s'invite dans leur salon ce soir est le film d'animation "Les Trois Brigands". Olivia et Geoffrey mettent un point d'honneur à recréer l'ambiance type du cinéma : "Il y a une ambiance particulière, l'excitation d'attendre 18h pour activer le lien. Des fois on regarde les films simplement devant l'écran dans le salon, on projette parfois sur un grand mur avec un projecteur, parfois on fait des popcorns. On varie un peu la façon de faire à chaque fois. On se plonge dans le noir, ça démarre et c'est parti pour un petit moment en famille."

Si les parents se réjouissent de ce rendez-vous, ils ne sont pas les seuls. Dans leur pyjama sous un plaid, les enfants suivent scrupuleusement l'idée du cinéma dans le divan. Pauline adore ces moments particuliers qu'elle partage avec son petit frère : "C'est en famille, en plus après il y a des fiches d'activités à faire donc c'est super chouette parce qu'on peut faire des bricolages à partir du film." Ces activités proposées aux enfants permettent de prolonger le film durant le weekend.

Soutenir les cinémas près de chez vous

Pour cette famille, c'est une façon de recréer l'ambiance des salles à la maison mais aussi de soutenir les cinémas. "Avec le Covid, on ne sait plus se rendre dans les salles. Or, c'est une activité qui nous tient à cœur, les petits adorent aller au cinéma. Avec Cinépilou on recrée ça ici, à la maison. C'est un moment de plaisir et de distraction tous ensemble. Et puis ça nous permet de soutenir les Grignoux. C'est un petit geste, ce n'est pas grand chose mais on espère que ça peut quand même aider" explique Olivia.

Plus qu'une soirée film épisodique, c'est devenu un vrai moment de partage entre les enfants et les parents. "C'est devenu un petit rituel, une petite soirée cocooning dans cette période Covid où nous n'avons pas beaucoup d'activités. C'est une petite soirée détente pour toute la famille."

Si les soirées Cinépilou est une initiative qui rassemble, la famille Demblon se réjouit de la réouverture des salles. "Ça ne remplace pas les cinémas. On se réjouit de retourner dans les salles de façon normale." En attendant, Cinépilou nous donne rendez-vous tous les vendredi dans notre salon. Pour cette dernière séance de janvier, Cinépilou vous propose "Loulou et autres loups".