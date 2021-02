Cimenterie CBR: l’extension de la carrière de Romont inquiète les riverains

Car sans calcaire, pas de ciment! A Visé, le four de CBR engloutit chaque année environ 2, 3 millions de tonnes de craie grise et de tuffeau.

Sur le site de la carrière de Romont, Benoit Gastout, le directeur de CBR, explique à la presse que l'extension de la carrière de Romont est vitale pour la cimenterie. CBR, ce sont 182 emplois directs et environ 410 emplois indirects.

L'extension de la carrière est vitale pour CBR

"On entend les camions qui vont aller chercher le calcaire qui va être transformé dans l'usine pour en faire du ciment" explique Benoit Gastout. "Au fur et à mesure, on va extraire le calcaire, mais les terres supérieures qui sont des terres d'agriculture vont être déplacées et directement remises en place. Il va falloir une dizaine d'années pour les remettre à l'agriculture, mais ces terres que nous prenons dans les zones expropriées seront directement réaménagées pour les rendre à cette activité agricole".

Des craintes du côté des riverains

58 hectares de la carrière ont déjà été réaménagés et 46 en cours de réhabilitation. Mais à Eben-Emael, l'association de riverains "Bien vivre en vallée du Geer" s'oppose à l'autorisation d'extension. "On comprend que CBR ait besoin de cette carrière pour faire tourner son four de Lixhe, mais on a quelques craintes par rapport à notre santé, notre patrimoine, notre agriculture et notre futur" explique Damien Malvetti: "Les terres agricoles qui sont expropriées pour les besoins de l'exploitation sont réaménagées une fois leur exploitation terminée, mais avec une terre qui est d'une qualité beaucoup moins bonne que celle de départ, et donc les terres offrent un rendement qui est aussi beaucoup moins bon. Notre seconde crainte, c'est que, en 2043, lorsque l'exploitation sera terminée, en tout cas pour CBR, on nous laisse un trou béant de 330 hectares en plein milieu de notre village avec des terres qui ne pourront pas être réutilisées pour l'agriculture".

De son côté, CBR assure qu'elle communiquera régulièrement avec les habitants sur l'avenir du site. L'éventuelle procédure d'expropriation, elle, n'est pas attendue avant 2024.