CHU : les grands travaux du parking commencent lundi

Dès ce lundi 2 novembre, il ne sera plus possible pour les patients et les visiteurs de se garer, en semaine, sur les parkings devant le CHU de Liège. Ceux-ci seront réservés uniquement au personnel et aux PMR.

Deux chantiers vont en effet perturber la circulation à cet endroit. Il y a d’abord celui du SPW qui construit le rond-point pour faciliter la mobilité et l’accès à l’hôpital. Les travaux prévus pour 2 mois permettront un élargissement à 4 bandes, 2 pour les navettes et les bus et 2 pour les automobilistes.

Ensuite, c’est une autre partie de ce dossier vieux de plusieurs décennies qui aboutit à savoir l’augmentation de l’offre de parking. Le chantier commencera le 16 mais les travaux préparatoires débutent, eux, ce lundi 2 novembre.

28 mois de travaux

Les travaux vont s’étaler sur 28 mois. A terme, le parking principal sera surmonté de 2 étages, le petit parking PMR passera à 494 places sur 5 niveaux et le parking à l’arrière de l’hôpital passera à 1110 places également sur 5 niveaux.

La fin du chantier global est prévue en novembre 2023 pour un investissement de 45 millions dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Tous au Country Hall

Dès ce lundi 2 novembre, tous les visiteurs et patients devant se rendre au CHU seront priés de se garer sur le parking gratuit de délestage du Country Hall où de navettes leur permettront de se rendre à l’hôpital. Le parking payant devant l’hôpital restera accessible le week-end. En semaine, il est réservé au personnel soignant et aux PMR et ceux qui s’y aventureraient malgré cela payeront automatiquement un forfait de 25 euros. Pas de changement par contre pour les bus des TEC qui continuent à bien desservir le CHU.