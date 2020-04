CHU de Liège : une garde téléphonique gériatrique pour aider les médecins des maisons de repos

Le service de gériatrie du CHU de Liège a mis en place une garde téléphonique pour les maisons de repos et leurs médecins référents. Le but est d’aider à organiser les soins des résidents suspects d’être infectés du Covid 19 mais aussi évaluer l’intensité des soins à donner aux personnes âgées touchées par la maladie.

Ce cas par cas, c’est très important

Cette garde gériatrique doit aider les médecins à prendre des décisions qui peuvent parfois être difficiles comme l’explique le docteur Sophie Gillain, cheffe du service de gériatrie du CHU de Liège : "On va prendre les différents points de réflexion en compte pour, au cas par cas, pour pouvoir définir la meilleure prise en charge du patient. Ce cas par cas, c’est vraiment très important pour nous. Malgré la situation difficile et l’urgence sanitaire que l’on vit, c’est important de pouvoir considérer chaque cas dans sa globalité et individuellement".

Aide aussi à décider ou non de l’arrêt des soins

Cette garde téléphonique aidera aussi à prendre la décision concernant l’arrêt des soins. Une décision difficile et dont les conséquences sont irrémédiables.

Ecoutez la réponse de Sophie Gillain, cheffe du service de gériatrie du CHU de Liège :