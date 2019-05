CHU de Liège: une découverte pour mieux identifier les différents types d'asthme

Des pneumologues liégeois ont découvert quatre molécules qui, expirées par les patients asthmatiques, permettent de dresser la « carte d’identité » de leur inflammation. Cette découverte est le fruit d’une étude de 8 ans publiée dans la meilleure revue scientifique mondiale de pneumologie, une étude portant sur 521 patients.

Cette avancée devrait permettre de définir des traitements de fond plus adaptés au cas de chaque patient et de développer un appareil de mesure de l’air exhalé. Cette sorte d’éthylotest pourrait permettre de doser ces molécules directement à la bouche du patient et ainsi caractériser son profil inflammatoire et optimaliser sa prise en charge.