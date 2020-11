CHU de Liège : réapprendre à sentir et goûter après le Covid-19

La perte du goût et de l’odorat, c’est un des symptômes fréquents du Covid-19. Ce sont aussi des séquelles qui peuvent perdurer plus ou moins longtemps. Consulter un ORL est parfois nécessaire mais en cette période de pandémie, de plus en plus de personnes hésitent à prendre rendez-vous chez un médecin que ce soit en cabinet ou à l’hôpital. Le Docteur Anne-Lise Poirier, ORL au CHU de Liège, s’en est rendu compte. Avec son service, elle a donc décidé de proposer aux patients des exercices à domicile pour retrouver goût et odorat. Des exercices, des astuces à retrouver sur le site du CHU.

4 odeurs, 1 à 2 fois par jour

Si la majorité des malades du Covid-19 récupèrent goût et odorat, cela met du temps et certains n’y parviennent pas : " de ce qu’on connaît, il y a un risque mais heureusement 8 à 9 patients sur 10 ont récupéré ces sens après 4 mois mais 4 mois, c’est long parce que c’est très handicapant. On passe notre vie à manger et c’est important de manger de façon variée en choisissant des bons aliments notamment pour booster son immunité", explique le Dr Poirier.

Alors pour accélérer les choses, on peut pratiquer quelques exercices. Pas besoin de matériel de professionnels : "il existe évidemment des kits prêts à l’emploi qui sont vendus mais ça a évidemment une durée limitée puisque les odeurs sont volatiles et ça finit par alourdir le budget familial par contre ce n’est pas compliqué d’aller sélectionner des odeurs simples dans sa cuisine par exemple du citron, des clous de girofle, de l’eucalyptus mais aussi du basilic et autres odeurs simples. On s’entraîne à respirer quelques secondes par odeur à raison de 4 odeurs par jour. Si on a l’occasion, on peut le faire deux fois par jour c’est encore mieux. Ça marche vraiment. Il y a vraiment une régénération des neurones olfactifs démontrée dans des études avec des groupes contrôle", ajoute Anne-Lise Poirier.