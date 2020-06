CHU de Liège : la crise Covid a coûté plus de 40 millions d'euros

Pas de prime pour le personnel

Sur base des premières estimations, le Covid aura un impact de plus de 40 millions de pertes pour le CHU : "il y a une perte de chiffre d’affaires car pendant qu’on traitait les patients Covid, on n’a pas pu avoir notre activité normale, elle ne fonctionnait qu’à environ 25%, on a dû aussi effectuer des achats supplémentaires en termes de matériel masques, respirateurs, oxygénateurs etc.", explique Julien Compère, l’administrateur délégué du CHU. Le gouvernement fédéral a libéré une première enveloppe d’1 milliard pour les hôpitaux généraux, le CHU a reçu 27 millions "mais c’est une avance, pour l’instant on doit la rembourser. On espère que cela va changer".

Malgré cet impact budgétaire, l’administrateur délégué proposait d’octroyer une prime de 250 euros sous forme de chèques cadeaux à tout le personnel, soit plus de 6000 personnes. Une proposition qui a été momentanément refusée par le conseil d’administration. Motif de ce rejet : l’uniformité de la prime distribuée à tous et le système de défiscalisation. Du côté du patron du CHU, on remettra le travail sur le métier.