CHU de Liège: l'impression 3D pour créer des objets adaptés aux personnes handicapées

Grâce au nouveau service du CHU, Estelle imagine des outils pour améliorer son quotidien. - © RTBF

Casser un œuf. Nettoyer ses lunettes ou se sécher les cheveux. Des gestes a priori simples. Mais une véritable épreuve pour Estelle, 25 ans: "Je n'ai qu'un doigt à chaque main et je n'ai pas l'élongation du pouce, c'est-à-dire que je ne peux pas étendre le bras comme n'importe qui. Je n'ai que deux os, je n'ai pas le cubitus, donc j'ai un substitut de coude on va dire".

Depuis peu, la jeune femme est accompagnée par un tout nouveau service du CHU de Liège. Là-bas, elle imagine des outils pour améliorer son quotidien. A l'aide du personnel du service et d'une imprimante 3D, elle invente et fabrique des solutions. David Servais, éducateur: "Une imprimante est en train de faire une partie d'un casse-œuf. Estelle est arrivée avec une idée et l'envie surtout de dire, moi, j'aime la cuisine, et j'aimerais bien pouvoir casser des œufs. C'est un geste tout simple que tout le monde sait faire, mais pour Estelle, c'est très compliqué".