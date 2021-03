CHU de Liège : 6571 rendez-vous fixés pour la vaccination en quelques heures

Les hôpitaux ont reçu l’autorisation de l' AVIQ (l’agence pour une vie de qualité) de vacciner leurs patients à risque que ce soit des patients chroniques ou présentant des comorbidités.

Au CHU de Liège, on a donc recensé ces patients. Ils sont quelque 15.000. Des invitations à se faire vacciner ont été lancées et le succès est total. Le service des rendez-vous a été pris d’assaut : "en 72 heures, en 3 jours, l’ensemble des plages horaires que nous avions ouvertes pour nos patients c’est-à-dire 6571 plages horaires ont été toutes remplies. C’est un signe d’abord que nos patients souhaitent se faire vacciner, ça veut dire qu’ils font confiance à ce que disent nos médecins, nos spécialistes. Et puis c’est aussi le signe qu’ils ont confiance dans le fait que cela se passe dans les hôpitaux en référence avec leur médecin qui les suit", explique Julien Compère, administrateur délégué du CHU. Le CHU vaccine sur ses différents sites du Sart Tilman, des Bruyères, d’Esneux et de Fraiture.

Hôpitaux, généralistes, AVIQ : complémentaires

Le CHU attend maintenant plus de visibilité sur les doses de vaccins disponibles et sur le rôle de chacun pour ouvrir d’autres plages horaires. A côté des hôpitaux, il y a les nombreux centres de vaccination où des patients des hôpitaux ont aussi été convoqués par l’AVIQ cette fois. Alors ne se marche-t-on pas un peu sur les pieds ? Quel regard jeter sur l’organisation de cette vaccination ? "On est ici confronté à une des pandémies comme on n’a jamais connu et on a dû mettre en place sur un laps de temps très court ce processus de vaccination. Reconnaissons la formidable avancée de la science qui a permis en un an de disposer de plusieurs vaccins. Ensuite est-ce que les hôpitaux et les généralistes peuvent jouer un rôle supplémentaire : certainement parce qu’ils connaissent les patients, ils les traitent au quotidien. Les patients ont l’habitude d’aller chez leur généraliste, dans leur hôpital. Ils savent qu’ils peuvent y poser leurs questions. Donc les uns viennent en complément des autres", ajoute le patron du CHU.