Christophe Pauly du Coq aux Champs à Tinlot désigné chef de l'année par Gault & Millau Belux

Christophe Pauly, du restaurant Le Coq aux Champs à Soheit-Tinlot a été désigné chef de l’année par Gault & Millau Belux.

La nouvelle est tombée ce lundi lors de la présentation de l’édition belgo-luxembourgeoise 2021 du célèbre guide à Brussels Expo.

Christophe Pauly dirige Le Coq aux Champs depuis 17 ans.

Marc Declerck, le patron de Gault & Millau Belux, a notamment souligné que : "La finesse et l’équilibre parfait des plats sont deux caractéristiques récurrentes de son style.".

Quant à Christophe Pauly, il réagit ainsi : "Le prix de chef de l’année, c’est pour une année, mais c’est aussi pour une carrière. Ma carrière n’est pas finie. J’ai 42 ans donc j’ai encore plein de choses à faire. C’est une super satisfaction mais c’est surtout un super boost. Moi, ça me confirme la direction que je prends depuis quelques années maintenant et ça me donne l’envie d’aller plus loin encore.".

Ce prix lui donne-t-il des responsabilités supplémentaires ? "Non, vous l’avez pour ce qui est fait, pas pour ce qui sera fait. Moi, je pars du principe que tout client qui vient ici, qui que ce soit, je me mets la même pression pour tout le monde, mais la pression, c’est moi qui veux me la mettre quoi."

Ce prix est attribué à Christophe Pauly dans une période difficile pour son secteur. "Ce n’est pas l’année la plus facile.", commente-t-il, "Mais voilà, je pense que chaque cuisinier doit vivre les choses comme il a envie de le faire. Nous, on fait de l'"emporter" parce que je n’ai pas voulu subir les choses et je veux continuer à faire mon métier de cuisinier. Après, en "emporter", je ne le fais pas de la même façon. Je dois travailler sur des budgets qui sont différents, par contre je ne veux pas travailler des produits différents. La qualité doit être là."