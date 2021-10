CHR Verviers : un sous-traitant (Compass) licencie du personnel des repas par SMS

Cette action ce mardi matin devant le CHR de Verviers. Des travailleuses employées par le groupe Compass qui assure les repas protestaient contre leur licenciement.



Le groupe a repris le contrat de fourniture des repas en chambre début de l’année en assurant reprendre aussi le personnel. Mais voilà, aujourd’hui, il licencie du personnel plus ancien pour recruter des étudiants et autres contrats précaires.

Au-delà du licenciement, c’est la manière qui a choqué les 5 personnes récemment priées de ne plus se présenter au travail : un licenciement par simple SMS pour certaines d’entre elles.

"Si ça n’a rien d’illégal, c’est inhumain, honteux, révoltant", explique Francisco-Barrera-Lopez, secrétaire régional FGTB Horval (Horeca-alimentation), "ces dames avaient 10 et parfois 20 ans d’ancienneté. Personne n’est venu leur parler, leur expliquer pourquoi on se séparait d’elles. Elles sont choquées". Dans l’après-midi," le groupe a expliqué laconiquement que ces personnes ne correspondaient plus au profil souhaité sans plus de précision", ajoute le syndicat.

L’action était avant tout destinée à sensibiliser le personnel de l’hôpital mais aussi les patients car, estime la FGTB, "la charge de travail du personnel restant va s’en ressentir et donc la qualité des repas".