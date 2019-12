CHR de Verviers : protocole d'accord social rejeté par les affiliés CGSP

La tension ne retombe pas au centre hospitalier régional de Verviers.

Après deux jours de mouvement de grève, le personnel affilié à la CGSP a une nouvelle fois dit non au projet d’accord social pour les années à venir. Avant d’envisager tout accord futur, le personnel entend récupérer les 80% de prime de fin d’année manquants.

La direction et les deux autres syndicats (CSC et SLFP) avaient négocié une proposition qui octroyait au personnel une prime nette de 400 euros liée à la présence au travail et une augmentation de la valeur des chèques repas. La CGSP avait tenté d’apporter des amendements. Finalement, la direction acceptait une augmentation salariale de 1% (ce qui entre dans le calcul des pensions) mais compensée par une diminution des chèques repas.

Pour le personnel affilié à la CGSP, cela reste donc imbuvable. C’est nettement moins qu’une prime de fin d’année classique. Le personnel qui ne veut plus entendre parler de prime liée aux bénéfices ou, comme c’était proposé, à une feuille de présence. Au-delà de cela, l’aménagement de fin de carrière et le taux de nomination ne se retrouvent pas non plus dans les dernières propositions, disent les affiliés CGSP. Côté direction, on campe aussi sur ses positions en rejetant toute augmentation qui conduirait à une augmentation des cotisations sociales à payer. C’est donc l’impasse.

Une nouvelle réunion est prévue lundi.