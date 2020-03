CHR de Liège : une conciergerie pour des colis aux malades

Comment faire parvenir du linge, des lunettes oubliées ou autres petites choses parfois indispensables aux patients hospitalisés ? On le sait, les visites sauf quelques rares exceptions sont désormais interdites dans les hôpitaux. Les hôpitaux s’organisent donc comme ils peuvent.Ainsi au CHR de la Citadelle à Liège, on a décidé de créer une sorte de conciergerie dans un endroit tout à fait distinct mais proche de l’hôpital. Il s’agit de la "Petite Maison". Elle est située rue des Glacis et elle dépend de la Fondation du CHR. C’est là que dès ce mercredi 18 mars, les proches des patients hospitalisés pourront déposer certains colis.

Il y a cependant quelques règles. Les dépôts sont prévus entre 7h30 et 15 heures et uniquement en semaine. Les colis ne pourront dépasser la taille d’une boîte à chaussures et on ne pourra déposer qu’un colis par jour et par patient. L’équipe sur place identifiera le colis et son contenu pour en assurer la traçabilité. Les colis seront ensuite distribués le lendemain par le personnel hospitalier.

Le CHR va plus loin en donnant aussi la possibilité de faire une petite photo par photomaton et de la glisser dans le colis.