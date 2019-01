Le chômage économique se poursuit chez Magotteaux, à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine). Il est maintenu pour toute l'année 2019, à raison d'un jour par semaine.

Par contre, on n'évoque plus de licenciements, et la dette de 20 millions a été effacée par le groupe. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir pour autant, selon la FGTB: "Les commandes ne sont plus celles que l'on avait par le passé et nous avons mal démarré l'année" a-t-elle confié.