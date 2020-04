Chiroux : le prêt de livres numériques explose

Le confinement peut avoir des aspects positifs, certains redécouvrent la lecture, d’autres lisent beaucoup plus que d’habitude. Mais voilà, les librairies habituelles sont fermées, les bibliothèques aussi.

Reste, l’emprunt de livres numériques. Et là, les chiffres explosent.

Un bond de 50%

Pour les bibliothèques dépendant de la Province de Liège, c’est du 50% en plus pour les prêts numériques.

Bénédicte Dochain est la directrice de ces bibliothèques :

"On avait 1600 inscrits en février, on est déjà à plus de 3000 inscrits en mars en Province de Liège et les chiffres sont évidemment plus importants pour la fédération Wallonie – Bruxelles, là on est à 11.000 inscrits. C’est de la lecture plaisir, donc les bibliothécaires s’organisent pour proposer des livres "feel good", des livres pour la jeunesse sur la plateforme Lirtuel. Ce qui est certain, c’est que les bibliothécaires prennent les réflexes d’acquisition dans les livres numériques. On a acheté plus de 500 titres en mars, dans une période normale c’est environ une centaine de titres donc voilà, on a vraiment essayé d’augmenter le nombre de titres."

Pas besoin d’être déjà inscrit dans une bibliothèque, tout le monde peut créer gratuitement son compte pour l’instant en passant par le site bibliothequechiroux.be. L’espoir est évidemment de garder ces nouveaux lecteurs numériques après le confinement.