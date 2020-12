Chiffres en hausse en Communauté germanophone: "Il faut interdire le ski", selon plusieurs bourgmestres

Le comité de concertation se réunira tout à l'heure afin d'examiner la situation du Covid en Belgique. Il pourrait réserver une attention particulière à la Communauté germanophone où les chiffres sont en forte hausse. Le taux de reproduction du virus y est de 1,25, c'est le plus haut du pays. Le nombre de cas positifs y est aussi en augmentation de 56% en une semaine.

Parmi les communes les plus touchées, celle de Bütgenbach. Son bourgmestre Daniel Franzen a du mal à s'expliquer cette augmentation: "On n'a pas vraiment d'explication précise. On a un home qui est malheureusement très fréquenté par des cas positifs. Une autre explication, ce sont les familles où la vie privée".

Et le bourgmestre prône une mesure importante: "La location des skis de fond pour moi, c'est nécessaire qu'on l'interdise. Et le ski alpin, c'est déjà sûr qu'on ne va pas l'autoriser".

Une autre commune très touchée, c'est celle de Saint-Vith, où le constat est le même qu'à Bütgenbach. "Moi, personnellement, je ne connais pas les foyers, mais il me semble quand même que c'est aussi en famille qu'il y a certaines contaminations" explique Herbert Grommes, le bourgmestre. "On ne peut pas constater qu'il y a une affluence de touristes allemands ou autres. Pour le moment, je suis en train de dire qu'il faut interdire le ski parce que ce sont des contacts qui ne sont pas habituels. Et aujourd'hui, il faut vraiment une grande retenue vis-à-vis de ce genre de sport ou de mouvement".