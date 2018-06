Chiffre d'affaires en baisse de 5% pour le Groupe Herstal

Le Groupe Herstal, dont la Région wallonne est l'unique actionnaire, a vu son chiffre d'affaires baisser de 5% en 2017 par rapport à l'année précédente, indique mercredi l'entreprise dans un communiqué. Elle invoque la "baisse du marché civil aux Etats-Unis" à la suite des élections et le "contexte social", avec une trentaine de jours d'actions, notamment de grève, lors de cet exercice.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Herstal a atteint 800,5 millions d'euros, pour un résultat net de 25 millions d'euros, en forte baisse par rapport à 2016 (60,5 millions).

Par secteur d'activités, la "Défense et Sécurité" (sous la marque FN Herstal) a représenté 62% du chiffre d'affaires, pour 38% à la "Chasse et Tir" (sous les marques Browning et Winchester).

Plus de 60 millions d'euros ont été investis en 2017, soit une augmentation de près de 10% par rapport à l'année précédente, précise le groupe, qui ajoute que l'assemblée générale a décidé de verser un dividende de 25 millions d'euros sur le bénéfice net.

L'emploi au sein de l'entreprise continue sa croissance, à 3.000 travailleurs dont près de 1.500 en Belgique.