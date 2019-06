Chênée : Alberte et Guy se sont dit "oui" à la maison de repos

Grâce à un souper manqué

une jolie terrasse fleurie pour l'appartement du " jeune couple" - © rtbf

Il y a quelques années, Alberte commence à avoir des soucis de santé: tension trops basse, chutes. Elle va vivre quelques temps chez son fils puis entre en maison de repos à l'Air du Temps à Chênée. Guy, lui a été victime d'un AVC, il récupère progressivement. Il est aussi un des pensionnaires de la maison de repos. Alberte et Guy se croisent régulièrement , s'échangeent un "bonjour" sans plus jusqu'au jour où: " c'est bizarre comme rencontre. En fait, je ne suis pas descendue souper un soir et Guy est venu m'apporter mes médicaments dans ma chambre. C'est comme cela qu'on a un peu plus fait connaissance."

Conséquence de cette rencontre ou pas , tous les deux ont petit à petit récupérer une santé bien meilleure et donc plus d'autonomie. Le couple a décidé de vivre ensemble et même de se marier "mais j'ai d'abord demandé à mes fils", précise Alberte " ils ont ri et ils ont dit ...plus vieux, plus sots". Aujourd'hui les "jeunes" mariés ont aussi emmenagé dans un tout nouvel espace, un appartement flambant neuf dans la résidence service voisine de la maison de repos. " Ici on fait ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut surtout", commente Alberte.