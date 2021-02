Chauffagistes en surchauffe après une semaine de gel

Avec la semaine de froid intense de la semaine dernière, les chauffagistes ont été souvent appelés ces derniers temps en dépannage. C’est déjà traditionnellement pour eux, une période très chargée mais l’effet gel, les interventions ont été encore plus nombreuses.

Les vieilles personnes, on les fait passer en priorité !

Jérôme Leclercq, technicien chauffagiste, multiplie les dépannages : "on n’arrête pas. On a fait des journées bien remplies, des journées de 10 heures parce que les gens ont froid. Il y a des vieilles personnes et on est obligé vraiment d’y aller : on les fait passer en priorité. Parmi les pannes les plus fréquentes, il y a des filtres à mazout encrassés, des chaudières à gaz avec des sondes ionisation cassées, des thermocouples… des petites pannes mais qui coupent totalement la chaudière et où on est obligé d’intervenir pour changer des pièces sinon n’a plus de chauffage."

Des pannes pas vraiment liées au froid

Son patron, Maurice Deflandre est chauffagiste. Sa société existe depuis 1933. "En fait, dans ces périodes-ci, on n’arrête pas. C’est très difficile à expliquer pourquoi des chaufferies comme ça tombent en panne parce qu’il fait froid. On pourra dire peut-être qu’elles tournent un peu plus, qu’elles doivent tourner plus pour lutter contre le froid. Mais c’est bizarre parce que les pannes qu’on trouve ne sont pas des pannes qui sont vraiment liées au froid."

Difficile de réparer le jour même à cause du manque de pièces

Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de réparer le jour même : "la difficulté que nous rencontrons maintenant finalement, c’est que, vu le nombre de marques, chaque chaudière est spécifique et on arrive plus à stocker suffisamment des pièces et donc ça prend minimum 48 heures pour les obtenir. Finalement, nous avons dû investir dans une dizaine de chaufferettes électriques que nous laissons aux clients lorsque nous ne savons pas le dépanner et ça arrive pratiquement à chaque fois."

Des chauffages parfois à l'énergie calorique mal calculée

Stéphane Creffier est lui aussi chauffagiste. Il reçoit également beaucoup d’appels. "On constate aussi que les installations – surtout dans les pompes à chaleur — ne sont pas adéquates. Souvent, elles ont été faites par des chauffagistes non agréés ou peu scrupuleux. On doit essayer de pallier un manque de calories dans l’installation mais on ne sait rien faire parce que quand une installation a été mal calculée, on ne sait pas faire grand-chose que d’attendre le dégel."