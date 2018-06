Chaudfontaine: WaterHouse et ArtHouse, 2 nouveaux espaces culturels à Source O Rama

Après douze années d'activités, le Syndicat d'Initiative de Chaudfontaine a souhaité faire évoluer et renouveler l'espace de Source O Rama.

Le parcours d'eau a fait peau neuve et est désormais appelé "WaterHouse". Dans ce même bâtiment, une vaste zone est désormais dédiée à l'art du XXème siècle. "ArtHouse" est le nom de ce nouvel espace dont le but didactique s'adresse particulièrement aux enfants et aux familles.

WaterHouse, un parcours d'eau rénové

De l'exposition initiale, plusieurs éléments ont été conservés comme le voyage d'une goutte d'eau en 4D ainsi que les personnages virtuels.

Pour remettre cette activité au goût du jour, de nombreux travaux ont été réalisés. Comme l'explique Isabelle de Géradon, guide à la WaterHouse. "Le musée est devenu beaucoup plus interactif. Différents modules ont été installés sur le parcours. Ils s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants en bas âge. Sur les écrans, il y a des boutons- poussoirs ce qui permettra aux enfants de participer directement en choisissant, par exemple, de regarder une bande-dessinée qui l'intéresse. Pendant ce temps, les parents peuvent également choisir des écrans où défilent des images explicatives".

Autre nouveauté, un laboratoire complètement intégré dans la visite. Ce nouvel endroit va permettre aux groupes scolaires ou autres de faire des petites expériences sur l'eau du robinet ou les propriétés de l'eau.

ArtHouse, découvrir l'Art du 20ème siècle

Le fil conducteur de cette nouvelle exposition est de faire découvrir la richesse de l'Art du 20ème siècle aux enfants dès l'âge de 2,5 ans.

"Selon le niveau scolaire ou le niveau des familles, il y aura des visites et des approches différentes, précise Jean-Christophe Hubert (historien de l'art, scénographe et réalisateur du projet). À partir de 2,5 ans, les enfants vont découvrir la couleur. On va décomposer la couleur pour, finalement, arriver aux sérigraphies d'Andy Warhol. Pour les primaires, on aborde les différentes étapes comme l'art abstrait ou le surréalisme. Quant aux secondaires, on peut aborder des thèmes plus précis comme le sujet et l'époque d'une œuvre. Cette exposition s'adresse vraiment à un public très vaste".

Des ateliers sont également proposés aux visiteurs. Ils pourront dessiner une œuvre à la manière de Miro ou de Folon pour véritablement rentrer dans le monde de l'Art du 20ème siècle.

Le lieu abrite des œuvres d'artistes parmi les plus importants comme Toulouse-Lautrec, Picasso, Chagall, Folon ou encore Andy Warhol.