Chaudfontaine: une liste pluraliste pour tenter de contrer la majorité absolue sortante

A Chaudfontaine comme dans bien d'autres localités, il n'y aura pas de liste étiquetée PS pour le scrutin communal du 14 octobre. Les mandataires et sympathisants socialistes ont lancé un mouvement pluraliste dénommé "Générations Chaudfontaine". Leur liste, encore incomplète, sera emmenée par le conseiller communal PS sortant Axel Noël. On y retrouve des candidats d'ouverture, novices en politique, ainsi que des membres d'Ecolo (qui ne présentera pas de liste lors de ce scrutin) et d’un transfuge du CDH (Claire Demoulin), actuels ou anciens conseillers communaux.

Générations Chaudfontaine veut proposer une alternative au mouvement "Up! Unis pour Chaudfontaine" du bourgmestre empêché et ministre fédéral des Pensions Daniel Bacquelaine. Mais le défi est de taille car ce cartel issu de l'union du MR-IC (majorité absolue de 17 sièges sur 27 au conseil communal) et du CDH (3 sièges) jouit d'une très confortable assise électorale.