Chaudfontaine: un ministre libéral de retour sur ses terres pour affronter la rebellion de gauche

Chaudfontaine, c’est une maison bleue (en partie) accrochée à la colline. Une place forte libérale. Avec 17 sièges sur 27, le MR-IC disposait déjà d’une très confortable majorité absolue. Et elle semble difficile à faire vaciller, d’autant que les libéraux ont décidé de pousser les murs: ils ont créé une liste commune avec le cdH (3 sièges) baptisée "Up ! Unis pour Chaudfontaine".

Son chef de file, l’actuel ministre fédéral des pensions et bourgmestre "empêché", Daniel Bacquelaine, a par ailleurs annoncé qu’il comptait revenir sur ses terres et reprendre les rennes de la commune au lendemain du scrutin fédéral de 2019. Bourgmestre en titre depuis plus d’un quart de siècle (1992), il sera tête de liste lors de ces communales. Laurent Burton, bourgmestre faisant fonction, poussera cette liste où figurent également d’autres échevins actuels et le président du CPAS.

Et, à Chaudfontaine, il semble y avoir de la place à droite puisque Défi a également déposé une liste, qui sera emmenée par Olivier Grondal… De la place aussi à la droite de la droite, puisqu'Agir a également déposé une liste, mais avec un seul candidat !

Union des forces de gauche

Autres nouveautés lors de ces communales: il n’y aura pas de listes siglées PS et Écolo. Les principaux mandataires verts (et une ancienne élue cdH - Claire Demoulin-) ont rejoint le mouvement citoyen "Générations Chaudfontaine" initié par le socialiste et tête de liste Axel Noël. Les socialistes ont déjà goûté au pouvoir dans un passé récent: ils ont en effet été invités à faire partie d’une coalition de 2000 à 2006 car le MR-IC ne disposait que d’une courte majorité absolue d’un siège, mais les libéraux ont fait cavaliers seuls au lendemain de leur large succès en 2012.

Une taxation inchangée depuis 6 ans…

A l’heure des bilans, l’opposition calidifontaine est particulièrement critique. Elle estime que la commune est "une belle endormie" avec un collège communal "ronflant" qui gère "comme un gouvernement en affaires courantes" se contentant "du minimum syndical".

Chaudfontaine figure dans le top 3 des communes les moins taxatrices de l’arrondissement (additionnels au précompte immobilier à 2550 , IPP à 8%) et n’y a pas voté d’augmentation ces 6 dernières années. Les comptes sont pourtant en boni. "Mais c’est logique quand on applique la politique de la râpe à fromage!" estiment l’opposition, qui dénonce les économies dans les frais de maintenance et de fonctionnement, dans la formation du personnel,…

… mais une très chère commune !

Chaudfontaine, une commune qui semble bétonnée au niveau politique, mais pas que! L'opposition dénonce les dérives immobilières, avec des immeubles à appartements de luxe qui poussent comme des champignons, impayables pour la jeunesse locale. "Une politique des sélects", sans aucune visée sociale.

Dans les nouvelles parcelles, la commune prône par ailleurs toujours les villas quatre façades et limite les logements à sept par hectare. Et le bourgmestre en titre ne compte pas changer d’optique: "Si les nouveaux habitants payent le prix, c’est aussi pour avoir la certitude de conserver ce cadre de vie à l’avenir".

Daniel Bacquelaine met aussi en avant les travaux réalisés ces dernières années. A Chaudfontaine: l’avenue des Thermes, l’esplanade du casino, la transformation de Source-O-Rama en WaterHouse (centre de découverte de l’eau relifté et ajout d’une ArtHouse -exposition permanente dédiée à l’art moderne-) et surtout la réouverture de la gare qui permet de rejoindre Liège en une dizaine de minutes à peine. A Ninane: le nouveau terminal des bus et le contournement de l’église -c’était un véritable goulot-. Et sur tout le territoire de la commune, le développement du réseau de caméras de surveillance, histoire de sécuriser un peu plus encore ce petit coin de ciel bleu.