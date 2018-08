Chaudfontaine: un an après l'incendie, Western City est remis à neuf avec quelques nouveautés

C'était le 27 août dernier, un incendie se déclare dans les infrastructures du site de loisirs Western City situé à Chaudfontaine. Une grande partie des installations sont détruites et la présentation des spectacles équestres est plus que compromise. C'est sans compter sur la détermination de la directrice Nicole Taquet et de son équipe. En effet, 8 jours après l'incendie, un chapiteau est installé sur le site, ce qui permet de poursuivre une grande partie des activités.

Aujourd'hui, Western City renaît de ses cendres et le site est remis à neuf avec toujours des spectacles western, des concerts et quelques nouveautés. Nicole Taquet, directrice du site: "A l'heure actuelle, c'est opérationnel. On s'est battus pour pouvoir rouvrir la saison touristique avec des spectacles chaque dimanche comme c'était prévu. Il y avait encore des finitions à faire, il y en a encore, mais on va faire le vernissage le 7 septembre avec Western City en fête le 8 et le 9".

Suite à ces travaux, le site a évolué: "La partie magasin a été supprimée, et on va faire un history hall avec des mannequins et des costumes qui vont expliquer aux enfants et aux adultes, par des tableaux didactiques, l'histoire des États-Unis dans les années 1850 à 1890. On a essayé de maintenir ce qui était existant avant. On a essayé de refaire la même chose évidemment avec des nouveaux matériaux. La disposition est restée la même. Tout ce qu'on a fait, c'est agrandir de deux mètres pour pouvoir mettre plus de personnes quand il y a des banquets et des gros events pour les sociétés".