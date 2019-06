Chaudfontaine : nouvelle liaison pour favoriser la mobilité douce

Une liaison en site propre est en cours d’aménagement entre les villages d’Embourg et de Beaufays. Le but est de favoriser la mobilité douce et en toute sécurité. Cette liaison passe d’un quartier à l’autre et parfois même à travers champs.

Son tracé n’a pas été choisi au hasard. Il a été pensé, réfléchi, en concertation avec les riverains afin que sur cette liaison de 2 kilomètres soit la plus efficace possible. "Ce sont des bénévoles, des citoyens, des directions d’écoles qui nous on dit que pour relier les différents quartiers, c’était mieux d’emprunter tel cheminement. Il y a des choses qui n’existaient pas donc on a créé un cheminement pour relier le plus rapidement possible un quartier à un autre", explique Stéphan Poncelet, le conseiller en mobilité à la commune de Chaudfontaine.

Et contrairement à la Voie de l’Air-Pur toute proche, il n’y a pas d’embouteillage à craindre dans les prochaines années. Selon une étude de la Région Wallonne, la marche ne représente en effet que 3% du total des kilomètres parcourus, le vélo 5% maximum, contre 83% à la voiture !