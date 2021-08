Chaudfontaine : les soldats du 4e Génie d’Amay nettoient le lit de la Vesdre

Tout près des maisons sinistrées, d’énormes excavatrices à chenille de l’armée raclent le fond de la Vesdre pour creuser son lit. Des gros camions-bennes évacuent les gravats. Gaëtan Marchal, commandant de la compagnie du génie construction au 4e génie d’Amay : "Nous excavons le lit de la rivière pour assurer un écoulement normal et régulable au cas où, dans les jours ou les semaines qui viennent, on aurait de nouveau des fortes pluies et le niveau qui monte."

Certains citoyens ont parfois regretté l’absence de l’armée sur le terrain. Une critique que ne comprend pas le commandant : "on était présent dès les premières heures de la crise. On a d’abord déployé des bateaux pour sauver dans les maisons et puis dès que le niveau de l’eau l’a permis, nous sommes venus dès le deuxième jour pour commencer à déblayer et à aider les gens à vider leurs maisons."

L’armée n’est pas un service de secours proprement dit mais l’armée est intervenue à de nombreuses reprises lors des inondations. "Ici, nous sommes intervenus dans des situations d’extrême urgence comme ça a été le cas il y a trois semaines. La défense est là pour être en appui des structures civiles quand elles crient au secours ou quand elles sont un peu débordées. On a été actifs avec nos différentes capacités que ce soient nos bateliers, nos équipes de tronçonnage, nos engins de construction et aussi les équipes de différents services qui ont déblayé des dizaines de maisons dans la région."

La lieutenante Romane Verbeeren travaille au service de reconnaissance du 4e génie d’Amay © Tous droits réservés

On a ce sentiment de pouvoir vraiment aider

Romane Verbeeren est lieutenante travaille au service de reconnaissance du 4e génie d’Amay : "l’avantage, c’est qu’on a ici beaucoup d’engins et de moyens lourds qu’on peut mettre à disposition des communes et qui nous permettent d’aider fortement certains villages. Dès le début des inondations, on a vraiment attendu de se rendre utile et maintenant, on a ce sentiment de pouvoir vraiment aider et ça, c’est vraiment bien"

Daniel riverain sinistré, apprécie la présence de l’armée : "On les voyait régulièrement. On a eu de l’aide quand on en avait besoin. Il y a quand même une présence puisqu’ici, on ne sait plus fermer aucune porte. On est un peu rassuré."