Chaudfontaine : le nouveau source-o-rama presqu'en faillite ? Le bourgmestre ff rassure, l'opposition s'inquiète

A Chaudfontaine, Arthouse - Waterhouse est-elle au bord de la faillite ?

C'est ce que semble craindre le cartel Générations Chaudfontaine, qui réunit des socialistes et des écologistes. Arthouse - Waterhouse, c'est le nouveau nom de Source-o-Rama. Générations Chaudfontaine dénonce des installations très peu fréquentées durant les mois de juillet et août et une situation financière catastrophique qui pourrait déboucher sur une faillite.

Le bourmestre faisant fonction Laurent Burton dément les difficultés. Si l'installation a été peu fréquentée en juillet-août argumente-t-il, c'est parce qu'elle venait d'ouvrir et à cause de la canicule. Laurent Burton jure qu'il n'y aura pas de faillite d'Arthouse-Waterhouse après les élections.

Le conseil d'administration qui avait été convoqué pour ce jeudi soir a été reporté au 25.