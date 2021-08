Chaudfontaine : la production de l’usine d’embouteillage des eaux a été relancée

C’est le soulagement à l’usine de Chaudfontaine, il n’aura fallu qu’un bon mois pour relancer la production. L’usine avait pourtant été durement impactée : " La bonne nouvelle c’est que nos équipements d’embouteillage se situent au premier étage et donc il n’y a pas eu d’impact sur notre outil de production. Maintenant, toutes nos installations comme les chaudières ou les groupes de refroidissement se trouvaient au rez-de-chaussée et eux ont été inondés. Tout le monde s’est mobilisé et on a maintenant redémarré. D’abord deux des trois lignes qui étaient potentiellement susceptibles de redémarrer. Le travail suit son cours mais il faut d’abord s’assurer que les deux lignes qui ont été redémarrées soient bien stabilisées avant de passer à la troisième ligne ", se réjouit Achmed Boumrah, directeur de l’usine.

Le personnel aussi ne cachait pas sa satisfaction, d’autant que la qualité de l’eau n’a pas du tout été impactée : " Enormément de soulagement. On a été très suivis par les collègues et on est tous heureux de pouvoir enfin enfiler la charlotte et le costume, et de pouvoir retravailler. Tout est nickel, on peut redémarrer comme avant. La qualité de l’eau a été revérifiée très rapidement et elle a gardé une très bonne qualité, comme avant les inondations, parce que les puits sont en hauteur et c’est creusé très profondément ", souligne Angélique Genin, laborantine et microbiologiste.