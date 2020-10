Chaudfontaine : la basilique de Chèvremont vendue pour du logement

Une septantaine d’appartements

Une première esquisse de ce que devrait devenir la basilique - © Altiplan

Le consortium bruxellois rassemblé au sein de la SRL "Colline de Chèvremont" a déboursé 1,145 million d’euros pour acquérir la basilique mais aussi le cloître, le couvent et des petites maisons tout autour. C’est le charme et l’endroit d’exception qui ont guidé le choix du promoteur : "chaque appartement sera unique car il va s’inscrire dans la structure extérieure qui sera conservée. On gardera la verticalité que l’on voit d’en-bas", explique Carlos De Meester.

L’ensemble va être transformé en une septantaine de logements.