Chaudfontaine: investigations des sols sur le site de l'ancien Laminoir de la Rochette

La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQUE) est récemment intervenue sur le site de l'ancien laminoir de la Rochette à Chaudfontaine afin d'y réaliser des investigations de sols et des eaux souterraines, a-t-elle indiqué lundi. Cette étape permettra de mettre en évidence une éventuelle contamination et d'en délimiter l'étendue. La SPAQUE pourra alors élaborer un projet d'assainissement du site avant sa réhabilitation.

Quarante forages, jusqu'à maximum 10 mètres de profondeur, ont été réalisés de même qu'une quarantaine de fouilles à la pelleteuse mécanique. Au total, près de 350 prélèvements ont été effectués dans les sols et 40 dans les eaux souterraines grâce à la mise en place de 40 piézomètres.

Ces investigations permettront de mettre en évidence une contamination éventuelle des sols et des eaux, et d'en délimiter, le cas échéant, l'étendue. Ces analyses serviront ensuite à élaborer un projet d'assainissement et, à terme, la réhabilitation des 4,84 hectares en zone d'activité économique.

Le déversement de produits acides sur le sol et dans le bief de la Vesdre en 2015 avait nécessité une première intervention de la SPAQUE. Quelque 141 tonnes de produits extrêmement polluants avaient été évacuées avant un nettoyage complet du site. Quant aux bâtiments, ils ont été détruits en 2018 et 2019.

L'activité économique sur ce site, essentiellement consacrée au métal, remonte à 1700. Depuis la faillite de la dernière entreprise en 2014, le site a été laissé à l'abandon.