Chaudfontaine : "Générations Chaudfontaine" pour tenter de contrer la majorité libérale

A Chaudfontaine, une liste Générations Chaudfontaine vient d' être présentée. L'actuel conseiller communal socialiste Axel Noël emmènera cette formation. Elle regroupera des mandataires sortants PS et des candidats d'ouverture. Des places restent d'ailleurs à pourvoir. "Citoyens de Chaudfontaine, engagez-vous", ce n'est pas encore un slogan de campagne mais une intention de faire bouger les choses. Il n'y aura donc pas de liste socialiste stricto sensu à Chaudfontaine. Et les couleurs de la liste sont désormais celle de la commune, le jaune et le bleu; et non plus le rouge.

Générations Chaudfontaine annonce son intention de jouer les trouble-fêtes face à l'actuelle et très large majorité libérale. Nous délaisserons l’affichage suranné au profit des nouveaux médias, notamment pour tester nos projets en vue de la rédaction du programme, annonce la nouvelle formation calidifontaine.