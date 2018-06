Chaudfontaine: fermeture du Diabolo village pour cause de bagarre

La Belgique face à l'Angleterre, c'est ce jeudi à 20H et les supporters seront encore nombreux à vouloir encourager les Diables , entre amis, devant les écrans géants des villages foot un peu partout dans la région.

A Chaudfontaine, le Diabolo village, c'était d'ailleurs une première. Mais voilà, ce jeudi, il n'y aura ni écran géant ni village. Le Diabolo village est fermé une décision de la police en concertation avec la commune. Cette décision fait suite à la bagarre générale sur ce site juste après le match de samedi.

Une trentaine de policiers mobilisés

Plus de 400 personnes s'étaient rassemblées au Diabolo village de Chaudfontaine samedi. Il faisait beau. Certains ont largement abusé d'alcool sur le site mais aussi en dehors, à quelques mètres avec des bouteilles en verre amenées sur place. Pendant le match, il y a déjà eu des petits incidents mais c'et surtout un peu après lors de la diffusion de la rencontre suivante que tout a dégénéré. "On avait des agents de gardiennage avec des chiens mais ils ont été très vite dépassés et il a fallu faire appel à la police", explique François Louis l'organisateur, " c'étaient des gens des environs , pas spécialement des jeunes mais des personnes de 30 à 50 ans".

Rapidement arrivée sur les lieux, la police de la zone Secova a été prise pour cible et obligée de demander des renforts. Au total, une trentaine de policiers ont mis une heure avant de parvenir à calmer et disperser la foule. Deux policiers ont été légèrement blessés et il y a eu 2 arrestations administratives: "on ne parle pas de bandes ici mais de personnes qui ont abusé d'alcool. On m'a rapporté avoir vu un père avec sa fillette dans les bras cogner sur son adversaire!", explique le commissaire divisionnaire Didier Willemart

"10 mois de préparation pour rien"

A la suite de cette bagarre, la police et la commune ont décidé qu'il valait mieux fermer le village. Pour l'organisateur, c'est un coup dur: "j'ai commencé à préparer cet événement il y a 10 mois. C'est une perte financière mais c'est surtout sur le principe vis à vis des commerçants et du public que je suis déçu. Les commerçants seront remboursés d'une partie du loyer payé pour leur chalet mais ils perdent évidemment. On ne m'a pas proposé de solution alternative pourtant avec un peu de bonne volonté de tous, on aurait pu poursuivre. Si j'organise encore ce genre d'événements, ce ne sera plus à Chaudfontaine, ce sera sur une autre commune", ajoute François Louis.

Du côté de la police, on pointe la naïveté de l'organisateur: "il est jeune et naïf . Il a pensé que le risque évoqué par la police était pure imagination. Ces groupes risques de revenir pour règler leurs comptes entre eux et la police n'est pas en mesure de déployer des effectifs importants pour maîtriser la situation. On peut augmenter le service de gardiennnage, ça ne va règler la question dès lors que dès le début on n'a pas eu, au moment où c'était calme, les effectifs de gardiennage en nombre suffisant, comme c'était prévu, pour assurer une forme de dissuasion et de pacification d'entrée de jeu sur le premier match", conclut le commissaire divisionnaire.

Reste pour les fans des Diables et des écrans génats les sites du Country Hall, de Sclessin (face au Standard), du Diaboulet village à Visé, de Spa et de Verviers notamment