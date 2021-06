Chaudfontaine fait marche arrière en matière de stationnement : les zones bleues vont être supprimées

En 2019, à la demande de commerçants, la commune de Chaudfontaine avait mis en place des zones bleues dans les centres des entités de Chaudfontaine, Embourg, Beaufays, Ninane et Vaux-sous Chèvremont. Mais ce stationnement à durée limitée, via un système de disque à apposer sur son tableau de bord, va être abandonné.

Pourquoi ? L’objectif de ces zones bleues était de chasser les voitures ventouses qui stationnent toute la journée à proximité des commerces. Mais l’effet dissuasif a plutôt eu un effet répulsif, comme le pointe Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine : "Très vite, on s’est aperçu qu’il y avait un déplacement des voitures ventouses dans les zones de parking qui ne sont pas en zone bleue. On a fait une enquête auprès de 306 répondants et on a constaté un bilan mitigé. Certains clients ressentaient un peu de stress par rapport à ces places de parking, avec le risque de recevoir une amende. Finalement, même les commerçants eux-mêmes n’étaient plus très favorables à ce système."

Le système court jusqu'en 2022

La commune aurait bien voulu mettre un terme à ce système de zones bleues immédiatement, mais elle ne le peut pas à moins de débourser une somme importante, puisqu’il s’agit d’un partenariat public/privé. "Nous avons un contrat de gestion des emplacements de parking avec une société privée. Ce contrat court jusqu’en avril 2022. Donc à partir de ce moment-là, le système sera supprimé."

En attendant avril 2022, il faudra donc continuer à tenir compte des zones bleues de stationnement dans ces entités.