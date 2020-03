Chaudfontaine : deux fois huit cents kilomètres pour récupérer leurs enfants à la frontière polonaise

La décision de la Pologne de fermer ses frontières aux voyageurs étrangers pour endiguer la propagation du coronavirus a mis dans l’embarras 25 élèves de 5e secondaire du Collège du Sartay à Embourg (Chaudfontaine) et leurs familles.

Dans le cadre d’un programme d’échanges annuels, les jeunes séjournaient depuis lundi dans des familles d’accueil de la région de Varsovie. Ils ont notamment visité le camp d’Auschwitz.

Ils devaient revenir en avion ce dimanche. Avec le lockdown qui entre en vigueur ce samedi à minuit, c’était devenu impossible. Leurs parents et l’école ont dû s’organiser pour aller les chercher à la frontière polonaise.

Ce dimanche après-midi, sur la route du retour, en Allemagne, Lionel Thelen, un des parents d’élèves, explique : "Vendredi soir, vers 21 heures 30, j’ai reçu un coup de fil de ma fille qui m’a directement passé son papa d’accueil polonais. Il m’a expliqué que leur Premier ministre venait de déclarer un lockdown intégral de la Pologne. Cela veut dire que, dimanche à 5 heures du matin, l’avion qui devait les ramener en Belgique n’aurait jamais décollé. Tous les parents se sont avertis. A 22 heures 30, on s’est retrouvés au collège, avec la directrice qui nous a expliqué que les professeurs belges sur place avaient trouvé un car pour ramener les enfants à la frontière polonaise. On a donc tous décidé de choisir qui partirait en voiture pour récupérer les enfants et leurs professeurs. Sept voitures sont parties. Chaque voiture évidemment avec deux parents pour pouvoir se relayer. C’est un voyage de deux fois 800 kilomètres."

Lionel Thelen tire pourtant une leçon positive de cette expérience : "Au-delà de la surprise et du stress, évidemment, oui, il y a eu un élan positif de solidarité."

Oscar, un des élèves, témoigne : "C’était quand même un peu embêtant. La situation évoluait tout le temps. On avait peur de se retrouver coincés là-bas. Les rues de Varsovie étaient vides, tout était fermé. Les professeurs nous ont rassurés. Ils étaient au taquet pour trouver des solutions. Le début du voyage, c’était très sympa. La Pologne, j’espère y retourner. Mais le dénouement, on ne s’y attendait aucun, je pense."