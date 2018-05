Chaudfontaine: 5 saisons à la découverte d'œuvres contemporaines

L'art contemporain à la portée de tous et en pleine nature c'est ce que propose depuis 8 ans le Festival des 5 saisons à Chaudfontaine. C'est dans le parc de Hauster que de nombreuses œuvres contemporaines paysagères et artistiques sont exposées en symbiose avec des jardins thématiques.

"L'idée est d'associer et de créer des liens entre la création paysagère et les œuvres d'art, rappelle Guy Malevez (directeur artistique). Le but est de créer un lieu de réflexion sur la problématique écologique et environnementale".