Château de Franchimont (Theux) : des étudiants de Don Bosco au chevet de la restauration de la forteresse

Restaurer, petit à petit, depuis 50 ans les ruines médiévales du château de Franchimont, c’est la passion des Compagnons de Franchimont.

Depuis 4 ans, ils sont aidés par les étudiants de dernière année de Don Bosco Verviers, une véritable aubaine tant le chantier est immense.

Pour les étudiants ces travaux pratiques grandeur nature, c’est aussi particulièrement gratifiant :

"A l’école, on monte, on démonte, on fait, on démonte tandis que là, c’est à vie ", explique l’un. "Savoir que beaucoup de personnes verront que le château a été restauré par des élèves comme nous, oui, c’est une vraie fierté pour nous et pour montrer à nos enfants plus tard aussi ce qu’on a fait", renchérit un autre.

Pas besoin d’obliger Adrien, Jordan, Loïc, Ozan et Jordan : "ils sont demandeurs, ils savent que d’autres l’année dernière sont venus ici. Mêler la théorie à la pratique pour quelque chose qui va rester pour des années et des années, ça les motive", ajoute Laurent Rosa, leur professeur.