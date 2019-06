Chat battu à mort à Huy : les défenseurs des animaux réclament un jugement exemplaire

Un cas de maltraitance animale a été jugé ce mardi au tribunal correctionnel de Huy. Un homme a battu son chat à mort, à coups de balai. Ça n’est pas la première fois qu’une affaire de ce genre est portée devant la justice. Mais la particularité ici, c’est que deux associations de défense des animaux se sont portées partie civile dans ce procès : l’association Gaia et la Chaîne bleue mondiale.

En pleine crise du Fipronil, l’association Gaia avait porté plainte contre un agriculteur qui avait décidé d’euthanasier ses 36.000 poules. Mais d’habitude, l’association n’intervient pas dans les cas de maltraitances individuelles.

Marquer les esprits après l’adoption du nouveau code wallon du bien-être animal

Alors qu’est-ce qui a changé ? A l’automne dernier, la Wallonie s’est dotée d’un nouveau code du bien être animal à l’automne dernier. Il prévoit des peines plus sévères à l’encontre des auteurs de maltraitances sur animaux. L’idée ici, c’est donc en quelque sorte de faire pression pour que ces nouveaux outils soient utilisés. "Le législateur a reconnu la nécessité du bien-être animal. Il s’agit maintenant de faire reconnaître par décisions de justice les abus et actes de cruauté qui sont malheureusement quotidiennement commis à l’encontre de certains animaux", estime Quentin Wauters, l’avocat des deux associations partie civile.

Gaia et la Chaîne bleue mondiale ont choisi un dossier emblématique car les faits sont marquants. Le prévenu a tué son chat à coups de balai. Des témoins qui ont assisté à une partie des faits et à l’agonie de l’animal décrivent une scène d’une grande violence. Le prévenu prétend que l’animal l’a agressé alors qu’il faisait le ménage. L’homme, qui dit regretter profondément son geste, explique qu’il est alors sorti de ses gonds et plaide l’état de démence. Il souffre de troubles psychologiques et suit un traitement, mais n’avait plus accès à ses médicaments depuis quelques jours.

La vindicte populaire avant la décision de justice

Après les faits, une pétition a circulé sur internet et recueilli plusieurs milliers de signatures. Le prévenu aurait été victime d’actes d’intimidation. "Evidemment, un acte de cruauté sur un animal sans défense, cela suscite l’émoi, mais une ligne rouge a été franchie", dénonce Nicolas Docquier, son avocat. "Sur Facebook certains appelaient au lynchage public, insultaient mon client ou proféraient des menaces de mort. Une affiche avec écrit 'assassin' a été placardée sur sa maison. Il n’ose plus sortir de chez lui", énumère l’avocat. Selon lui "tout cela est déjà une sanction importante". Il espère que le juge en tiendra compte dans sa décision.

La procureure a requis une peine de travail dans un centre de défense du bien-être animal. Elle souhaite aussi que le prévenu ne puisse plus détenir d’animal de compagnie pendant cinq ans, une mesure rendue possible par le nouveau code wallon du bien-être animal.