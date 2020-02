Chasse à l'homme du côté de Nandrin: deux des fuyards ont été arrêtés

Une chasse à l'homme a eu lieu ce jeudi soir du côté de Nandrin. C'était vers 19 heures. Une voiture en a percuté une autre du côté du rond-point des vaches. L'accident n'était pas banal: la voiture était prise en charge par la police depuis Marche. C'est la Meuse qui donnait l'information hier soir.

Contacté ce matin, le commissaire Sommelette de la zone Famenne-Ardenne explique que ses services ont été alertés pour des agissements suspects à proximité de magasins à Marche. Pas de braquage, peut-être du repérage, mais en tout cas un comportement bizarre de la part de cette voiture Seat volée et des occupants.

La police a donc voulu contrôler les passagers de ce véhicule qui a démarré en trombe. La police a pris la voiture en chasse jusqu'à cet accident au rond-point des vaches sur la Nationale à Nandrin et la fuite à pied des occupants.

Deux des fuyards ont été arrêtés. Un directement, l'autre un peu plus tard dans la soirée. Plusieurs zones de police, un hélicoptère et un chien pisteur sont intervenus mais, ce matin, un troisième, voire un 4ème larron est ou sont encore dans la nature car on ne sait pas exactement le nombre d'occupants du véhicule.

Pas de blessés et pas de tirs non plus vers les policiers. Les coups de feu entendus étaient des coups de semonce de la police.