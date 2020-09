A 30 ans, Charles Culot vit avec entre 1000 et 1100 euros par mois

Ce gel de la dégressivité des allocations de chômage, le comédien liégeois engagé, Charles Culot, la soutient. Cet acteur de 30 ans dénonce la situation catastrophique que vit sa profession: "Pour le moment, je suis au chômage, et je suis entre 1000 et 1100 euros parce que j'ai un petit statut d'artiste. J'ai entendu autour de moi des amis qui doivent aller chercher des langes pour leur bébé, des colis alimentaires alors que quelques mois auparavant, ils étaient sur scène. Pour le moment, ça va encore, parce que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison. On se dit que ça va, que un mois, ça va, j'arrive encore à m'en sortir, mais en fait on se rend compte qu'on est sous le seuil de pauvreté, et on trouve ça normal parce qu'on arrive à s'en sortir. Et ce n'est pas normal".

On vit sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas normal

Et pour s'en sortir justement, le comédien avoue devoir faire des choix: "Ne pas avoir de voiture par exemple, s'arranger pour faire autrement, prendre le vélo, faire attention dans les dépenses. Je ne me considère pas comme le plus à plaindre, mais ça se traduit aussi dans l'incapacité de voir l'avenir. On se dit, est-ce que c'est bien pour moi d'avoir une famille, on en est là, est-ce que c'est bien pour moi d'essayer d'imaginer d'avoir une vie normale comme mes parents ont pu vivre? On n'est plus dans la même époque. Ça peut être assez violent. Tout le monde dit: on est dans la galère. On a tous un copain, une amie dans la galère. Mais nous, on n'est pas dans la galère. On est pauvres, on est sous le seuil de pauvreté. Et ça, il faut bien s'en rendre compte". Pour lutter contre la pauvreté, le comédien insiste aussi sur la suppression du statut de cohabitant qui limite l'aide sociale.

