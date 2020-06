L’accessoire indispensable du déconfinement, c’est le masque ! Du côté de Verviers, on les attendait avec impatience. Ils sont enfin arrivés. Chaque Verviétois recevra deux masques en tissu lavable. Cette commande, sous-traitée au Pakistan, aurait dû arriver le 10 mai. Elle a pris beaucoup de retard.

"Les 25.000 boîtes aux lettres seront desservies en fonction du nombre de personnes par famille. Ce sont des masques confortables, lavables, dans lesquels il faut mettre un filtre. La commande a été faite par l’ensemble des bourgmestres de l’arrondissement de Verviers. Nous les avons reçus progressivement. Certaines communes ont décidé d’en recevoir un et puis le second après mais pour nous c’était compliqué. On doit desservir 25.000 boîtes. C’est difficile de monopoliser deux fois des personnes pour distribuer deux fois les masques. Le fournisseur a pris du retard. On devait les recevoir vers le 10 mai et on les a reçus ce week-end", explique Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers.

Les masques seront distribués par le personnel communal ce vendredi.